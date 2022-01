Daniel Oliveira agradece esforço da equipa SIC na luta pelas audiências

O diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, agradeceu, esta quinta-feira, o esforço da sua equipa nesta luta pelas audiências.

O também apresentador do programa “Alta Definição” destacou a dedicação que os colaboradores do terceiro canal têm tido para garantir, nos últimos 20 meses consecutivos, a “preferência do público”.

“Isto é… uma equipa! Ontem, como hoje e amanhã! 20 meses consecutivos a merecer a preferência do público!” afirmou Daniel Oliveira no perfil Instagram, agradecendo de seguida: “Obrigado a quem vê e obrigado a quem faz!”

No fim de semana passado, a SIC terminou o domingo a liderar com 19.3% de share contra 16.9% de share da TVI e 11.4% de share da RTP1, tendo o programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha 2ª vaga” sido o mais visto da televisão portuguesa.

Já no sábado a SIC encerrou o dia a liderar com 16.8% de share contra 14.7% de share da TVI e 11.3% de share da RTP1.

