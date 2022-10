Daniel Oliveira celebra aniversário da cadela com bolo e velas

Daniel Oliveira fez as delícias dos seguidores ao partilhar uma fotografia do aniversário da sua cadela a soprar as velas.

No perfil de Instagram, Daniel Oliveira partilhou uma fotografia da sua companheira de quatro patas a celebrar o seu aniversário.

“Roma, seis anos”, escreveu o diretor de Programas da SIC.

Na caixa de comentários foram várias as mensagens de parabéns de vários rostos conhecidos. Ricardo Pereira, Jani Gabriel, Dânia Neto e Francisca Pereira são alguns dos nomes conhecidos que deixaram mensagens.