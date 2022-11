Daniel Oliveira confessa que “tudo” o assusta no crescimento das filhas

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira têm duas filhas em comum, Alice e Inês, e esta segunda-feira, 21 de novembro, a companheira do diretor de Programas da SIC entrevistou-o.

A apresentadora, que se encontra a substituir temporariamente Júlia Pinheiro na condução do vespertino “Júlia”, esteve à conversa com o marido que confessou sentir-se “assustado” com o crescimento das filhas.

“Tudo me assusta no crescimento delas. São como fossem de porcelana para mim, o meu tesouro, quero sempre que não saltem no sofá para não caírem e se magoarem…”, começou por referir.

“Quero que o meu passado, os meus receios e toda essa hostilidade que o mundo tem não lhes toque”, afirmou, notando que o seu objetivo é que Inês e Alice aproveitem ao máximo a infância permanecendo “imunes ao mundo”, acrescentou.