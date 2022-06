Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues assinalam cinco anos de casamento

Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues completam, esta sexta-feira, 24 de junho, cinco anos de casamento. Os dois fizeram questão de celebrar a data com os seguidores.



O diretor de Programas da SIC não deixou passar em branco, no perfil da rede social Instagram, a data em que celebra os cincos anos de matrimónio com a companheira, Andreia Rodrigues.

“Como se fosse hoje”, escreveu, na legenda de uma fotografia da cerimónia.

Já Andreia Rodrigues começou por recordar o dia do casamento. “Vou contar-vos uma história. Sobre um dia feliz. O dia em que casei com o homem da minha vida. São cinco anos – de 12 – onde encontrámos a perfeição na nossa imperfeição. Foi um dia onde estivemos rodeados de amor. O relógio não parou mas como num ato de magia o tempo tempo parou ali”.

“As memórias eternizam os momentos e as pessoas que vivem nelas, algumas dessas pessoas já não estão entre nós neste mundo mas estão numa outra dimensão, a celebrar connosco o amor que nos une. Há cinco anos vivi um dos dias mais felizes da minha vida e voltaria a fazer tudo igual”, prosseguiu.

De seguida, a apresentadora fez um balaço dos cinco anos: “Tem sido um caminho incrível, feito de amor, amizade, compreensão, dedicação, admiração e orgulho. Um caminho entusiasmante, feito de muitas cores, onde juntos encontrámos sempre a forma certa de ultrapassar cada desafio que a vida nos possa colocar”.

“Foi um dia vivido com ansiedade mas acima de tudo tranquilidade e felicidade. No 24/06/2017, entre gotas de chuva e raios de sol, eu disse ‘sim’, com a certeza de que desejo este amor para a vida. Hoje volto a dizer ‘sim’ e continuaremos a caminhar lado a lado, a escrever a nossa história!” concluiu.