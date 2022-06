Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues treinam em conjunto: “Juntos na dor do treino”

Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues mostraram-se juntos a treinar esta segunda-feira, 12 de junho, no Instagram.

A apresentadora partilhou com os seguidores uma fotografia ao lado do marido no ginásio durante um treino.

“Juntos! Na dor de treino também. Bom feriado, para quem tem direito a ele!”, escreveu na legenda.

Recorde-se que o casal tem duas filhas em comum, Alice e Inês. Andreia Rodrigues partilhou também os detalhes da festa da filha mais velha que completou mais um ano de vida recentemente.