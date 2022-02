Daniel Oliveira elogia Rogério Samora: “É um homem singular”

Daniel Oliveira elogiou, este sábado, 24 de julho, Rogério Samora, que está internado no Hospital Amadora Sintra depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

O diretor de Programas da SIC recordou a conversa que teve com o ator no programa “Alta Definição”, da SIC. No perfil de Instagram, o também apresentador deixou elogios ao intérprete.

“O Rogério é um homem singular”, começou por escrever. “Esta nossa conversa das muitas que tivemos depois, em especial nos últimos três anos, é um bom retrato da forma como o Rogério está sempre de corpo e alma em tudo”, acrescentou.

“Não é nem nunca me pareceu que ambicionasse ser consensual. Mas sabemos sempre com o que dele contar. E isso é muito. Contamos contigo, Rogério!” rematou Daniel Oliveira.

Várias caras conhecidas como José Mata, Rui Unas e Carolina Loureiro apoiaram as palavras do diretor de Programas da SIC.

Esta sexta-feira, fonte oficial do Hospital Amadora Sintra, onde o artista está internado depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, disse ao JN que Rogério Samora “continua em situação grave” e que “não se registam alterações” ao seu estado clínico,