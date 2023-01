Daniel Oliveira fala sobre o possível regresso de “Salve-se Quem Puder” à SIC

Daniel Oliveira falou sobre o possível regresso do formato “Salve-se Quem Puder” à antena da SIC. O diretor de Programas admitiu que está em “linha de vista”.

Depois do retorno de “Vale Tudo” ao pequeno ecrã, com João Manzarra, o diretor começou por admitir que “para já” não vai acontecer, mas poderá ser no verão. “Para já não! A água agora está fria, mas quem sabe no verão”, disse, citado pelo Holofote.

“Nestes 30 anos da SIC tudo é possível. O ‘Vale Tudo’ está de volta e o ‘Salve-se Quem Puder’ está em linha de vista, mas depende do contexto”, explicou o também apresentador do programa “Alta Definição” (SIC).

“Na altura, o programa era diário, a época era outra. Neste momento não está previsto”, assumiu o diretor de Programas.

Lembre-se que “Salve-se Quem Puder” contou com os apresentadores Marco Horácio e Diana Chaves. Os dois apresentaram o formato entre 2009 e 2010.