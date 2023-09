Daniel Oliveira festeja os 14 anos do “Alta Definição”

O diretor de Programas da SIC Daniel Oliveira festejou, neste sábado, os 14 anos do programa de entrevistas “Alta Definição”.

O “Alta Definição”, programa de entrevistas da SIC, está em festa com os seus 14 anos e Daniel Oliveira, o apresentador, celebrou nas redes sociais.

“14 anos de ‘Alta Definição’ e tantas vidas, tantas histórias contadas e por contar. Desde o primeiro dia que olhámos as emoções nos olhos e cuidámos de segredos e confissões, em exclusivos que deram muito que falar”, começou por referir.

“Celebrámos as conquistas de outros como se fossem nossas e as nossas partilhando-as com todos. Falámos com governantes e desgovernados e com a restante maioria. De Portugal fomos a Donetsk, Nova Iorque, Auschwitz, Rio, Paris, Madrid, Los Angeles ou Cidade do Cabo”, acrescentou.

“Amámos, sofremos e sonhámos. Morreu-nos gente e nasceram novas esperanças nas vidas de quem faz e de quem vê. A vida a acontecer. 14 anos depois, ainda estamos aqui.

Parabéns à equipa, segredo maior destes 14 anos! E obrigado a todos!”, concluiu Daniel Oliveira.