Daniel Oliveira deixa filha, Alice, pintar-lhe as unhas

Daniel Oliveira deixou a filha, Alice, pintar-lhe as unhas durante o dia de domingo. O diretor de Programas da SIC publicou o resultado final nas redes sociais.

O também apresentador da estação privada aproveitou o tempo livre de domingo para brincar com a filha, Alice, fruto do seu casamento com a colega de profissão Andreia Rodrigues.

Durante a brincadeira, Daniel Oliveira deixou a filha pintar-lhe as unhas com um verniz azul. “E a vossa manhã?” escreveu o comunicador na legenda da fotografia publicada no Instagram.

Rapidamente, na secção de comentários, o humorista César Mourão reagiu à brincadeira entre pai e filha. “Para veres o que sofre a Esperança”, disse, referindo-se à personagem a que dá vida na série “Esperança”.

Lembre-se que Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues estão prestes a ser pais pela segunda vez. A apresentadora da SIC está novamente grávida de uma menina que, desta vez, se vai chamar Inês.