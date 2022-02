Daniel Oliveira: “Marcámos a história da televisão portuguesa”

O diretor de Entretenimento da SIC faz um balanço muito positivo do primeiro aniversário de “O Programa da Cristina”. E aposta, agora, em Ricardo Araújo Pereira.

Um ano para recordar. A SIC ganhou as audiências em 2018, com Daniel Oliveira ao leme da estação de Carnaxide, e para o sucesso muito contribuiu a liderança das manhãs, com “O Programa da Cristina”, que completou um ano no início da semana,

“O balanço é muito acima do que aquilo que todos esperávamos. Sabíamos que estávamos a construir, literalmente, a casa. O que se conseguiu a nível de conteúdos, convidados e impacto mediático faz o programa marcar a história da televisão portuguesa por também ter tornado o horário da manhã ainda mais relevante”, diz o diretor de Entretenimento da SIC, em entrevista à N-TV.

“Este programa, além de representar uma ruptura com o que havia no ‘day time’, veio tornar a manhã um horário nobre para muita gente: os dados que temos das pessoas que seguem o programa quando chegam a casa é singular para um formato de ‘day time’. Tivemos uma Cristina em vários modelos e no programa observámos o primeiro-ministro de um lado e algo completamente diferente do outro”, acrescenta.

Daniel Oliveira não considera que a comunicadora tenha sido a única responsável pelo crescimento do “share” da SIC: “Todos contribuíram para isso e a Cristina foi fundamental: ela somou muito à sic e a SIC somou a ela, porque se soube reinventar, por estar num programa sozinha com o sucesso que se reconhece”.

A aposta em RAP e A Máscara

Depois de Cristina Ferreira e dos atores Isabela Valadeiro e João Catarré, Daniel Oliveira deu mais “um tiro no porta-aviões” da TVI ao contratar o humorista Ricardo Araújo Pereira.

“Não encaro a vinda de pessoas com sentido negativo, mas para diversificar a nossa oferta. As conversas com o Ricardo demoraram meses, mas foram sempre agradáveis. Ele vai continuar com o ‘Governo Sombra’ e ter mais um programa. Tem a capacidade de trabalhar o género de humor que pode ser explorado quer no canal generalista quer noutras plataformas. Por ter sido alguém que despontou na SIC ele tem o nosso ADN e acredito que o que ele vai fazer aqui vai ser potenciado pelo nosso momento”.

Finalmente, um comentário ao programa “A Máscara”, que depois da estreia auspiciosa com João Manzarra, perdeu no domingo passado para “Pesadelo na Cozinha”, da TVI.

“‘A Máscara’ fez mais de um milhão de telespetadores e acreditamos muito no programa. Tem inovação e diferença e a estação líder tem a obrigação de trazer formatos diferentes”, completa.

E o dedo do sucesso, afinal, é de quem? Daniel rejeita a responsabilidade. “São vários dedos: a Cristina é fantástica a fazer a manhã, como a Maria João Abreu a fazer o ‘Golpe de Sorte’, como o César Mourão é fantástico a fazer o ‘Terra Nossa’ ou a Clara de Sousa e o Rodrigo Guedes de Carvalho são fantásticos a fazer o ‘Jornal da Noite’. Nós olhamos para isto como um todo, em que as forças se potenciam. Aqui, conta o trabalho de todos”, conclui.