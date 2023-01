Daniel Oliveira partilha foto do bolo de aniversário

Daniel Oliveira partilhou uma fotografia do seu bolo de aniversário nas redes sociais, depois de ter completado 42 anos.

O diretor de Programas da SIC celebrou mais um aniversário rodeado pela família. Depois da festa, o também apresentador do programa “Alta Definição” partilhou uma foto do bolo com os fãs.

Na imagem é possível ver-se o bolo com bonecos que retratam a família de Daniel Oliveira: Andreia Rodrigues e as filhas Alice e Inês.

César Mourão, Rui Unas, Sofia Ribeiro, Sara Matos, Dânia Neto, Débora Monteiro, Rita Ferro Rodrigues, João Moleira e Ana Bacalhau foram várias das caras conhecidas que deram os parabéns “atrasados” ao diretor na publicação.

No dia de aniversário, o apresentador recebeu uma declaração de amor por parte de Andreia Rodrigues.

“Parabéns, meu amor! Celebrar-te é celebrar o tempo e o amor que nos une! Mereces tudo de bom! Somos umas sortudas por te termos nas nossas vidas”, escreveu a apresentadora sobre o aniversariante.