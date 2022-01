Daniel Oliveira agradece a Ricardo Araújo Pereira: “Humor em tempo de medo”

View this post on Instagram

Humor em tempo de medo Obrigado, Ricardo Fazer um programa 30 minutos de humor, com a atualidade tomada por um único tema e perante uma plateia completamente vazia só está ao alcance de alguém muito especial. O que o Ricardo faz hoje, além de um exercício genial de comédia, é um serviço inestimável a um país tomado pelo temor, que precisa que os seus símbolos nos devolvam a esperança de que a vida vai continuar. Obrigado, Ricardo, por cada instante de gargalhada em que esquecemos o medo. E pelo altruísmo de o fazer. Obrigado, Ricardo e a toda a equipa pela forma como executaram com todo o profissionalismo uma emissão revestida da maior complexidade e sobre a qual, quando chegar a bonança, olharemos como um marco no humor em Portugal. Hoje, a seguir ao Jornal da Noite