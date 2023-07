Daniela Melchior assinala aniversário de Vin Diesel

A atriz Daniela Melchior contracenou com Vin Diesel na mais nova produção de “Velocidade Furiosa X” e assinalou o aniversário do ator.

Esta terça-feira, dia 18 de julho, comemorou-se o aniversário de Vin Diesel, o protagonista da saga “Velocidade Furiosa”. E houve quem não deixou passar em branco. Foi o caso de Daniela Melchior, a nova colega de elenco.

A atriz portuguesa participou no recente filme da saga “Velocidade Furiosa X”, no qual Portugal serviu o palco de algumas cenas da película. Sem deixar de assinalar o dia especial, Daniela Melchior desejou os parabéns a Vin Diesel nas redes sociais e pelos seus 56 anos.

No Instagram, partilhou alguns registos de momentos juntos nas gravações do filme. “Há um ano tive a sorte de conhecer este ser humano iluminado”, escreve numa das imagens.

“Feliz aniversário. Não te desejo nada mais que o melhor”, lê-se noutra imagem. Além disso, a atriz ainda partilhou um vídeo do aniversário do ator do ano passado durante as gravações de “Velocidade Furiosa X”.