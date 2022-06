Daniela Melchior confirmada em “Guardiões da Galáxia 3”

Após ter participado em “Esquadrão Suicida” e estar a gravar “Velocidade Furiosa 10”, Daniela Melchior prepara-se para entrar no universo Marvel.

A intérprete, de 25 anos, faz parte do elenco do filme “Guardiões da Galáxia 3”, de James Gunn. A notícia foi avançada pelo site “Deadline” e confirmada pelo realizador e pela atriz.

“Posso confirmar. Daniela Melchior é uma das minhas pessoas favoritas e espero que este seja apenas o segundo de muitos projetos em que trabalharemos juntos”, escreveu Gunn no Twitter.

Já no Instagram, Daniela Melchior partilhou a notícia do site “Deadline” e também confirmou a sua participação.

“Parece que já é oficial! Abençoada por ter tido a oportunidade de trabalhar outra vez com a pessoa que me descobriu e mudou completamente a minha vida com o ‘Esquadrão Suicida!’”, começou por afirmar.

“É uma das minhas pessoas e realizadores favoritos de sempre (falo a sério) e mal posso esperar por trabalhar com ele mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez!”, rematou.

A trilogia é protagonizada por Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn.