Daniela Melchior confirmada na nova versão do filme “Profissão: Duro”

Daniela Melchior vai integrar o elenco do “remake” do filme “Profissão: Duro”, originalmente divulgado em 1989, com Patrick Swayze.

A atriz, de 25 anos, continua a dar cartas na indústria do cinema internacional. Depois de filmes como “O Esquadrão Suicida 2” e “Velocidade Furiosa 10”, que está em gravações, a intérprete foi escolhida para a nova versão de “Profissão: Duro” (“Road House”, em inglês).

Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage e Hannah Love Lanier são alguns dos atores com quem a artista portuguesa vai contracenar já a partir deste mês.

As gravações da nova versão da longa-metragem vão arrancar na Republica Dominicana, tal como adiantou a produtora e plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A intérprete portuguesa também foi confirmada, em junho, no filme “Guardiões da Galáxia 3”, de James Gunn. A notícia foi avançada pelo site Deadline e confirmada pelo realizador e pela atriz.