Daniela Melchior conquista crítica internacional com “Esquadrão Suicida 2”

Daniela Melchior, que dá vida a Ratcatcher 2 no filme “Esquadrão Suicida 2”, está a ter sucesso entre a Imprensa internacional, recebendo vários elogios pela sua performance.

A atriz, de 24 anos, tornou-se num dos sucessos recentes da Indústria do cinema internacional com o filme de James Gunn. A intérprete recebeu elogios de várias publicações.

“É a Ratcatcher 2 de Daniela Melchior que é o coração bondoso do grupo e uma amiga de todas as criaturas, que se torna o inesperado eixo emocional do filme”, pode ler-se no jornal “The Independent”.

Já a revista “Forbes” escreve: “Daniela Melchior a representar o coração e a alma motivacional do esquadrão”.

Por sua vez, o “Insider” considera Daniela Melchior é o “inesperado coração e a alma do filme, enquanto ‘Ratcatcher 2’ e a sua relação com o ‘King Shark’ (Sylvester Stallone) é a mais cativante”.

Deste elenco de “Esquadrão Suicida 2”, além de Daniela Melchior, também fazem parte Sylvester Stallone, Margot Robbie, John Cena, Pete Davidson, Idris Elba, Nathan Filion, entre outros.

O público português acompanhou o trabalho da atriz em novelas como “Mulheres”, “Massa Fresca”, “Ouro Verde”, “A Herdeira” e “Valor da Vida”, tudo na TVI.