Daniela Melchior entre o sucesso e novo filme: “O foco é solidificar uma carreira internacional”

Daniela Melchior esteve à conversa com a N-TV e fez algumas revelações. Estrela de “Esquadrão Suicida”, já tem um novo projeto internacional.

“O foco, essencialmente, é solidificar uma possível carreira internacional, mas a minha agenda está sempre em aberto para um projeto interessante em Portugal, mas neste momento não é prioridade. Acho que seria pouco inteligente da minha parte se priorizasse trabalhar em Portugal e não mostrar internacionalmente que vim para ficar e não de passagem”, referiu a atriz de 24 anos.

Após brilhar no filme “Esquadrão Suicida”, realizado por James Gunn, e onde encarnou a “Ratcatcher 2”, a artista regressou a Portugal para protagonizar a minissérie “Pecado”, da TVI, na pele de Maria Manuela.

“Mais do que entusiasmada estava com imensa curiosidade sobre esta nova abordagem da TVI em colaboração com a Filmes do Tejo e a filmes Mayer. O último filme que vi desta produtora foi o ‘Diamantino’ e tinha muita curiosidade em trabalhar com ela.

Como foi sempre público nunca fechei a porta a Portugal. Não me considero nada em específico, sou uma atriz que trabalha onde houver trabalho”, referiu.

No entanto, a sua experiência nos Estados Unidos permitiu à atriz aprender coisas novas e outras formas de trabalhar.

“Sinto que cada vez que vier a Portugal vou acabar sempre por me adaptar a cada projeto, equipa e produção. Aprendi imensas coisas a trabalhar nos Estados Unidos, mas para usar lá. No que depender de mim vou crescendo enquanto atriz, mas não é nada que eu traga de um lado para trazer para o outro”, acrescentou.

“Pecado”, com data de estreia agendada para 25 de setembro, foi gravada em contexto pandémico, algo que deixou a intérprete com alguns receios.

“Pessoalmente estava um bocadinho assustada, não sabíamos quando ia haver vacinação. Sabia que íamos ter cenas de contacto físico, beijos e etc que não íamos conseguir evitar pois, não fazia sentido tentar evitar e contar esta história em especifico. Por isso, enquanto profissional estive receosa, mas conseguimos todos lidar com isso e fazer com que a série corresse bem. Trabalhamos cerca de seis semanas sem nenhum caso positivo na equipa e no elenco. Enquanto atriz já estive a trabalhar noutras coisas e o receio passou”, afirmou.

Daniela Melchior gravou, recentemente, “Assassin Club”, um filme de ação rodado em Itália, juntamente com Henry Golding, Noomi Rapace e Sam Neill. A nova produção internacional em que atriz está envolvida conta com a realização de Camille Delamarre.

A atriz partilhou, no Instagram, uma notícia do site “Deadline” que noticia a rodagem do filme de espiões.