Daniela Melchior: “Já cheguei a não publicar fotos por não me sentir confortável”

Daniela Melchior foi apelidada de “nariz de batata” por um cibernauta nas redes sociais. A atriz não se ficou e respondeu à letra.

Depois de um internauta criticar o seu nariz, a atriz, de 25 anos, reagiu, rapidamente, referindo que é por este tipo de comentários que as raparigas “crescem a achar que têm algo de errado”.

“É por estas e por outras que as meninas crescem a achar que têm algo de errado com a sua cara (até eu que escrevo isto já cheguei a não publicar fotografias e vídeos por não me sentir confortável com o meu nariz). Só se sentem confortáveis com filtros ou depois de fazer cirurgias”, disse, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

De seguida, a intérprete explicou que não é contra as cirurgias estéticas, mas frisou que a “autoaceitação é muito importante”.

“Não sou contra procuramos ser a nossa melhor versão por nós, mas a autoaceitação é muito importante. Raparigas, os narizes não existem para ser bonitos, nem finos, nem arrebitados, existem para respirar (e não só) e não parecermos o Voldemort”, concluiu, referindo-se a uma personagem dos filmes do universo de “Harry Potter”.