Daniela Mercury declara-se publicamente a Malu Verçosa

Daniela Mercury assinalou esta sexta-feira, o aniversário de casamento com Malu Verçosa, através de uma mensagem comovente nas redes sociais.

A cantora brasileira dedicou algumas palavras carinhosas à mulher, na conta de Instagram, no dia em que celebram sete anos de casamento.

“Cada dia contigo tem a intensidade da vida. Amo-te demais, Malu Verçosa“, escreveu a artista na legenda de uma foto em que surgem a trocar um beijo.

https://www.instagram.com/p/B-Oh8cPn5Vt/

Daniela Mercury e Malu Verçosa são mães de Márcia, de 20 anos, Alice, de 18, e Ana Isabel, de oito. No entanto, a intérprete é também mãe de Gabriel, de 34 anos, e Giovana, de 33, do casamento terminado com Zalther Póvoas.