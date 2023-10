Daniela Ruah angariou quantia avultada para hospital pediátrico em Los Angeles

Através das redes sociais, Daniela Ruah mostrou-se animada por ter conseguido atingir o “objetivo enorme” de angariar mais de um milhão de dólares.

Um domingo diferente: Daniela Ruah participou num evento que teve como objetivo angariar fundos. Nas redes sociais, mostrou-se animada com a conquista e partilhou algumas imagens do momento.

“Domingo foi incrível! Não só atingi um objetivo enorme (mãe, consegui!) mas fi-lo ao lado de amigos maravilhosos e o triatlo de Malibu angariou mais de 1,2 milhões de dólares [cerca de um milhão de euros] para o Hospital pediátrico de Los Angeles”, escreveu.

“Parabéns a todos os que participaram e muito obrigada do fundo do coração pelas doações! Esta jornada foi inesquecível. Bora fazer outra vez no próximo ano?”, acrescentou.

No início do mês de setembro, Daniela Ruah recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário da filha. “Que continues a esforçar-te em tudo e que a vida te sorria sempre. Parabéns a esta miúda incrível que temos tanta sorte de ser nossa e de educar”, referiu.

Sierre Esther é a filha mais nova da estrela de Hollywood. Daniela é, ainda, mãe de River Isaac, de nove anos. As duas crianças são fruto do relacionamento com David Paul Olsen.