Daniela Ruah brilha no Super Bowl perante milhões de telespetadores

A atriz portuguesa Daniela Ruah apresentou os anúncios do Super Bowl perante milhões de telespetadores um pouco por todo o mundo.

Daniela Ruah voltou a estar em evidência nos Estados Unidos. Depois de ter brilhado na série policial “NCSI Los Angeles” e de ter começado a realizar, na semana passada, “NCSI: Haway”, a atriz e apresentadora portuguesa conduziu os anúncios do Super Bowl perante milhões de telespetadores um pouco por todo o mundo, que não a perderam de vista em casa e, no estádio, nos ecrãs gigantes.

Ao lado do antigo jogador Boomer Esiason, Daniela Ruah mostrou o melhor da publicidade norte-americana no ano passado para a NFL Network.

“A preparar para o Super Bowl com os meus companheirões #BoomerEsiason e #KevinFrazier no nosso especial #SuperbowlsGreatestCommercials Divertimo-nos à brava no estádio Allegiant em Las Vegas com esta equipa linda”, escreveu a atriz e apresentadora nas redes sociais.

Durante as gravações, a artista percorreu várias “jardas” no relvado e ainda rececionou uma bola enviada por Boomer.

Os Kansas City Chiefs revalidaram neste domingo o título de campeões dos Estados Unidos de futebol americano, ao baterem os San Francisco 49ers por 25-22, após prolongamento, no 58.º Super Bowl, em Las Vegas.