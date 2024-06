Daniela Ruah celebra dez anos de casamento: “Sabia que era com ele que iria construir uma vida”

Dez anos de casamento: Daniela Ruah partilhou uma fotografia ao lado do marido, David Olsen, e assinalou a data com uma mensagem especial.

Conheceram-se nos bastidores de “NCIS: Los Angeles” e, em 2014, trocaram alianças numa cerimónia intimista que teve lugar num hotel em Cascais.

Daniela Ruah, de 40 anos, e David Olsen, de 48, completam dez anos de casamento e a data não foi esquecida pela atriz.

Na página de Instagram, a portuguesa que deu cartas em Hollywood partilhou uma fotografia ao lado da cara-metade e deixou uma mensagem especial. “Eu sabia que ele me amava antes de o dizer porque as suas ações falavam mais alto que as palavras”, escreveu.

“E eu sabia que era com ele que iria construir uma vida, com quem iria educar crianças, com quem iria discutir, cozinhar, viajar, chatear-me, entusiasmar-me, cometer erros e com quem iria celebrar as vitórias da vida”, acrescentou.

Para concluir, a intérprete mostrou-se entusiasmada para as “décadas de aventuras que estão para vir”.