Daniela Ruah desabafa: “Tem sido difícil respirar fundo, tenho um nó no estômago”

A propósito do feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, Daniela Ruah desabafou sobre a atualidade mundial.

Na passada quinta-feira, dia 25 de novembro, comemorou-se, nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, data festiva para os estadunidenses. Nas redes sociais, Daniela Ruah assinalou o feriado.

“Feliz semana de Ação de Graças para todos. O nosso lar encheu-se de família e sinto-me tão grata por eles, pela nossa saúde, pelos nossos amigos e por fazer aquilo que mais gosto como atriz e realizadora”, começou por escrever.

Contudo, a atriz acabou por fazer um desabafo sobre as situações atuais a decorrer no resto do mundo, particularmente no Médio Oriente, com a guerra entre Israel e o Hamas.

“Mas tem sido difícil respirar fundo. Tenho um nó no estômago ao ver partes do nosso mundo a desmoronarem-se, sendo essa destruição exacerbada pelos algoritmos das redes sociais que só nos mostram o pior da humanidade, provocando ainda mais raiva e violência, uns contra os outros”, disse.

“É por isso que tenho evitado as redes como se fossem a Peste Negra. Comecei a perder-me nos horrores de guerra e nas consequências que provocam às comunidades à volta do mundo, observando também a história a tentar repetir-se”, assinalou.

“Sou completamente contra o antissemitismo. E estou totalmente com os civis israelitas e palestinianos que não querem este conflito, que querem livrar-se do extremismo, e com todas as pessoas que querem e precisam sarar-se. Rezo muito pela paz para todos”, concluiu.