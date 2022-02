Daniela Ruah faz máscaras de proteção em casa para doar

View this post on Instagram

Doing what I love to help our amazing community of healthcare, supermarket, delivery and garbage workers and anyone else who is still working and interacting with the general public on a daily basis. #thankyou . A fazer o que adoro para ajudar os profissionais de saúde e aqueles que trabalham nos supermercados, que entregam o correio, os homens do lixo, e qualquer outra pessoa que continua a trabalhar e a interagir com o público durante esta crise. #obrigada . #sewing #masks #homemade #helping #grateful #mynights @hillscohen