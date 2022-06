Daniela Ruah festeja oito anos de casamento com David Paul Olsen

Daniela Ruah completou, este domingo, 19 de junho, oito anos de casamento ao lado do companheiro, David Paul Olsen. A atriz assinalou a data nas redes sociais.

A atriz portuguesa, que vive nos Estados Unidos, onde protagoniza a série “Investigação Criminal – Los Angeles” (CBS), recorreu ao perfil de Instagram para celebrar o aniversário de casamento.

“Oito anos de casados com a minha alma gémea”, pode ler-se na legenda de uma fotografia do dia do casamento.

Catarina Furtado, Inês Herédia, Iva Domingues e Madalena Brandão foram algumas das caras conhecidas que ficaram rendidas ao aniversário de casamento de Daniela Ruah, tal como se pode ver na secção de comentários.

Recorde-se que os dois são pais de River e Sierra.