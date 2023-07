Daniela Ruah terminou as férias em Portugal e já regressou aos Estados Unidos com o marido e os dois filhos.

Daniela Ruah “matou” saudades de Portugal nos últimos dias e já regressou, entretanto, aos Estados Unidos. A atriz e apresentadora percorreu o país e contou que a experiência em família – o marido, David Paul Olsen e os filhos River Isaac e Sierra Esther -, foi a melhor.

“Bora lá verão… Saímos de Portugal de coração cheio… aproveitámos muito a família, amigos, praia e experiências incríveis”, escreveu a artista nas redes sociais, ela que visitou o Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém, no Alentejo, o Oceanário de Lisboa ou a Academia do Sporting.

Entretanto, Daniela Ruah celebrou o nono ano de casamento com o marido, David Paul Olsen. “Babe! Chegámos ao nono aniversário! Meu parceiro de vida e paternidade e de sonhos e de crescimento”, começou por partilhar com os seguidores.

“Meu maior gato, a minha segurança, o meu encorajador e o meu brincalhão. Sempre disse que casaria por vontade e não por necessidade. Pá, agora o meu coração precisa mesmo mesmo de ti. Podemos ficar assim para sempre? Obrigada em avanço. PS não preferia partilhar uma tigela de espinafres com mais ninguém”, brincou Daniela Ruah.