Daniela Ruah volta a Portugal: “Tempinho de pai e filha”

Daniela Ruah está de volta a Portugal para passar tempo com a família, nomeadamente, o seu pai, Carlos Ruah. “Lar doce lar”, comentou.

A atriz, que integra “NCIS: Los Angeles”, da CBS, aproveitou a pausa que fez nas gravações da série norte-americana para regressar a território português para desfrutar da companhia do pai.

“Tempinho de pai e filha em Portugal… Lar doce lar, pai doce pai”, escreveu.

Iva Domingues e Luís Borges foram as caras conhecidas que reagiram com emojis de coração na secção de comentários da publicação ao momento entre pai e filha de Daniela Ruah.

Lembre-se que, aquando da celebração do Dia do Pai, a atriz revelou que o progenitor sofreu um AVC, há alguns anos, e faz terapia frequentemente.

“Vai com um dia de atraso, mas não deixo de celebrar este ‘homenzão’ no Dia do Pai. O meu pai teve um AVC há uns anos e faz terapia frequentemente. Mas ainda é assim que o vejo e quando sonho com ele são estas as nossas brincadeiras. Sou uma filha sortuda! Feliz Dia do Pai aos pais, tios, avôs e qualquer pessoa que tenho educado uma criança”, pode ler-se.