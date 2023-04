Daniela Ruah volta ao “Alta Definição” 14 anos depois

Daniela Ruah é a convidada de Daniel Oliveira na entrevista deste sábado do “Alta Definição”, 14 anos depois da primeira conversa.

Muito elogiada pela condução do programa “Os Traidores”, que a SIC estreou no passado domingo à noite, Daniela Ruah é a convidada deste sábado no “Alta Definição”, formato de entrevistas de Daniel Oliveira, na SIC, que assinalou uma curiosidade nas redes sociais.

“Olha quem cá está outra vez! Quase 14 anos depois desde a primeira vez, @danielaruah em ‘Alta Definição’. Este sábado depois do Primeiro Jornal, na @sicoficial“, escreveu o diretor de Entretenimento da Impresa no perfil de Instagram.

Recorde-se que “Os Traidores” tem 18 concorrentes. Três são os “traidores” e os restantes os “fiéis”, que não conhecem os primeiros, ao contrário do público que está a ver televisão.

Os “traidores” vão, então, reunir-se para decidir quem será “morto”, mas os outros concorrentes podem usar determinadas “proteções”, como escudos. Para garantir vantagem os jogadores vão acumulando barras de prata.