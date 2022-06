Das ruas do Porto para o palco do “Rock in Rio”

Miguel Magalhães e Mariana Guerra são dois jovens talentos que começaram a sua trajetória nas ruas do Porto. Este sábado, 18 de junho, sobem ao palco “Super Bock Digital Stage”, no “Rock in Rio Lisboa”.

Miguel Magalhães, de 23 anos, e Mariana Guerra, de 25 anos, conheceram-se na Rua de Santa Catarina, no Porto. Apesar de um início um tanto ou quanto conturbado, já que a primeira interação passou por Miguel a reclamar com Mariana por ela estar a atuar onde não devia, o tempo passou e os jovens começaram a namorar e formaram uma dupla artística. Ele ao piano e ela ao microfone a dar voz a temas como “Porto Sentido”, de Rui Veloso.

Com vários vídeos publicados no “TikTok”, plataforma em que Miguel soma mais de 100 mil seguidores, os músicos começaram a dar cartas nas redes sociais e agora preparam-se para atuar no “Super Bock Digital Stage”, no Rock in Rio Lisboa, no próximo sábado, 18 de junho.

“Esta atuação vai ser algo intimista, vamos trazer um bocadinho do Porto, a nossa essência”, começou por revelar o pianista, ao JN.

“Sentimos que temos de defender as nossas raízes e contar um pouco da nossa história. Sinto que vai ser um bocadinho isso”, reforçou Mariana Guerra.

Os artistas revelaram ainda que a sua atuação vai ter uma componente de “storytelling” e alguns covers. Contudo, a grande surpresa do espetáculo será a apresentação do primeiro tema original. “A nossa música vai contar o caminho que fizemos juntos”, afiançou Miguel Magalhães.

O casal revelou também que durante o concerto vai existir um momento para trocar ideias e um espaço de perguntas e respostas sobre a dupla.

Miguel e Mariana confessaram que esta é “uma oportunidade incrível”, mas “também assustadora”. “É tudo muito novo para nós”, referiu a cantora.

O convite foi recebido com muito entusiasmo. “Estava no ginásio e saí. Cheguei a casa e disse à Mariana que deu 34 voltas à volta da mesa e rebolou no chão dez minutos”, brincou Miguel.

Impacto das redes sociais

Apesar de Miguel Magalhães tocar na rua há cerca de cinco anos e Mariana Guerra apenas desde 2019, o verdadeiro reconhecimento do seu trabalho surgiu com a partilha das atuações nas redes sociais, nomeadamente no “TikTok”. “As redes foram o colmatar do que fazíamos na rua”, começou por afirmar Miguel.

“Sinto que hoje em dia a televisão não é o que nos traz a maior visibilidade, é sem dúvida as redes sociais. E nesse aspeto o Miguel abriu-me um bocadinho os olhos só fazíamos isso para mostrar aos nossos clientes. Ele é que começou a pôr vídeos no ‘TikTok’ e vimos o boom que aquilo deu e a visibilidade. As pessoas começaram a reconhecer-nos, foi tudo através das redes sociais. Quando íamos à televisão era tudo muito rápido e terminava numa semana, agora com as redes sociais é incrível”, garantiu Mariana Guerra.

De notar que esta dupla já marcou presença em programas como “Goucha”, na TVI. Miguel e Mariana fizeram ainda a abertura do concerto de Ivo Lucas, em abril deste ano, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Relativamente ao futuro o casal espera “arrasar no Rock in Rio”, conseguir gravar um videoclipe e “lutar e trabalhar todos os dias e agarrar todas as oportunidades”.