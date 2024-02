David Beckham declara-se a Victoria no Dia de São Valentim

No dia em que se celebra o amor, David Beckham recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem especial à companheira Victoria.

David Beckham mostrou ser um romântico: nas redes sociais, o antigo jogador de futebol partilhou uma fotografia com a companheira, Victoria, onde surgiam, com o pôr do sol como pano de fundo, aos beijos e declarou-se na legenda.

“Feliz Dia dos Namorados para uma incrível mulher, mãe e melhor amiga. Amo-te”, escreveu, deixando também algumas palavras para os filhos.

Recorde-se que o casal protagonizou momentos cómicos na série documental “Beckham”, onde deram a conhecer um pouco sobre a vida pessoal.