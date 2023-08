David Beckham mostra momento único entre pai e filha

David Beckham e a filha, Harper Seven, partilham vários momentos únicos. Desta vez, o ex-jogador mostrou-se a ser maquilhado pela pequena.

“O papá aparentemente precisava de um pouco de pó e de contorno (não tenho certeza do que isso significa, mas fiquei melhor que nunca). Minha pequena maquilhadora!”, escreveu David na legenda da publicação feita esta segunda-feira, 31 de julho.

Em junho, Beckham também fez uma partilha com a filha, de 12 anos, a assistir ao concerto do Harry Styles. No vídeo, o ex-jogador mostrava-se sorridente a cantar a música “Late Night Talking” ao lado da pequena Harper, com plumas cor-de-rosa. A partilha arrecadou mais de três milhões de gostos.

Além de Harper, David e Victoria Beckham são, também, pais de Brooklyn, de 24 anos, Romeo, de 20, e Cruz, de 18.