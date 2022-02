David Carreira agradece aos fãs após esgotarem os bilhetes gold e silver: “Nunca me tinha acontecido”

David Carreira agradeceu aos admiradores por terem esgotado em cinco minutos os bilhetes gold e silver para os dois concertos que vai dar em Lisboa e Guimarães.

Depois de ter anunciado que estava de regresso ao palco ao fim de dois anos sem espetáculos ao vivo, o artista ficou surpreendido ao perceber que os fãs esgotaram os bilhetes gold e silver para o Coliseu de Lisboa (18 de março) e o Multiusos de Guimarães (26 de março).

“Fico feliz. A receção e a expectativa à volta desses concertos está a ser brutal”, afirmou o namorado de Carolina Carvalho.

“Só tenho que vos agradecer. Esgotar-se em cinco minutos os golds e silvers para as duas datas no online… Nunca me tinha acontecido uma coisa desse género”, partilhou, num InstaStories, ferramenta do Instagram.

No final, o filho de Tony Carreira prometeu que vai fazer o melhor concerto de sempre para resumir os seus dez anos de carreira.