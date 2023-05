David Carreira divulga número de telemóvel aos fãs

David Carreira partilhou, através do Twitter, o número de telemóvel com os fãs. Muitos contactaram o cantor e David mostrou o resultado em vídeo.

O filho mais novo de Tony Carreira partilhou o número de telemóvel nas redes sociais e interagiu com os fãs: “Já sabem que gosto sempre de estar próximo de quem me segue”, começou por escrever.

“Ontem deixei o meu número no Twitter para os meus fãs falarem comigo, contei algumas novidades em primeira mão e ainda desvendei algumas das pistas escondidas dentro do novo álbum”, continuou.

No vídeo, publicado no Instagram, ouve-se o telemóvel a “disparar” com notificações e David Carreira a revelar, de forma censurada, a uma das fãs com quem canta uma das músicas do novo álbum “Oyto”.

“Também podes saber tudo, basta mandares-me mensagem por whatsapp para falarmos um bocadinho”, rematou o artista.

Recorde-se que o novo projeto de David Carreira, “Oyto”, chega a todas as plataformas na próxima sexta-feira, 19 de maio.