David Carreira e Carolina Carvalho confirmam gravidez e revelam sexo do bebé

Depois dos rumores que davam conta de uma gravidez e de terem fechado as contas de Instagram, David Carreira e Carolina Carvalho confirmaram a gestação.

O casal partilhou um vídeo com algumas imagens de vários momentos no qual anunciaram estar à espera do primeiro filho e revelaram que será um menino.

Durante o vídeo, com mais de seis minutos, revelaram ainda as reações da família e que fecharam as redes sociais por querem ser os primeiros a dar a notícias aos fãs.

“Estamos a fazer este vídeo porque aconteceu algo muito bonito. Vamos ser pais”, começou por dizer David Carreira, que acrescentou: “Já é algo que queríamos há algum tempo e finalmente vai acontecer agora”.

“Quando vejo o teste positivo e penso: ‘bora fazer um segundo teste. Ficámos os dois na sala, à espera e eu sem querer acreditar muito, vejo o segundo teste e é positivo. E ela começa a chorar”, assegurou ainda o cantor.

De seguida, Carolina Carvalho contou como foi a sua reação quando descobriu que estava grávida: “Fiquei literalmente em pânico, mas eu estava muito feliz, fui apanhada completamente desprevenida”.

“Temos as nossas redes em privado e faz sentido serem os que já nos seguem e nos acompanham ser os primeiros a saber”, assegurou o casal.

A atriz contou ainda que o seu pai soube da sua gestação no “backstage” do Rock in Rio Lisboa, em junho passado, e abordaram ainda a divisão das tarefas que estão para chegar: “Ele vai mudar as fraldas. Já fizemos a divisão das tarefas”, garantiu Carolina Carvalho. Já David Carreira disse: “Está a ser uma fase brutal, vamos ter poucas horas a dormir pela frente, mas a Carol vamos tratar disso”.

O casal afirmou ainda que este bebé “chegou no momento certo”. “Ambos queremos que aconteça, estamos numa fase boa das nossas vidas, temos sucesso e a sorte de ter uma família brutal”, continuou David Carreira.

“Temos muitos objetivos em conjunto, somos uma equipa e, de repente, há um elemento que se vai juntar a esta equipa. O objetivo é conseguir gerir e continuarmos como até agora, muitos felizes. Temos um motivo maior para que isso aconteça. Um motivo certo”, acrescentou Carolina Carvalho.