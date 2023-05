David Carreira e Carolina Carvalho fazem tatuagem igual sobre o filho

David Carreira e a namorada, Carolina Carvalho, fizeram uma tatuagem igual para eternizar o amor que sentem pelo filho Lucas.

O pé do filho, Lucas, é o mote da tatuagem igual que o músico David Carreira e a namorada, a atriz Carolina Carvalho, decidiram fazer como prova de amor pelo menor.

O filho de Tony Carreira fez a tatuagem no braço, enquanto Carolina Carvalho decidiu fazer no pé. Ambas as tatuagens têm a data de nascimento de Lucas: 26 de janeiro de 2023.

“Nem doeu”, brincou David Carreira nas redes sociais, enquanto que Carolina Carvalho deixou uma garantia: “Para a vida toda!”.

Recorde-se que, na semana passada, o intérprete esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, na TVI, e contou as preocupações do casal quando o filho nasceu: “Houve algumas complicações. Basicamente, o Lucas estava com os batimentos a cair a pique… Mas graças à equipa correu tudo bem. Houve um susto, mas é engraçado porque naquele momento eu pensei ‘tenho que dar apoio à Carol’. Então comecei a mandar piadas no meio do parto só para relaxar”, explicou.