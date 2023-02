David Carreira: “Estou a passar a melhor fase da minha vida”

David Carreira revelou, este sábado, 4 de fevereiro, que está a viver a melhor fase da vida, depois de ter sido pai pela primeira vez.

O cantor, de 31 anos, já foi pai do primeiro filho, fruto da relação com a namorada, Carolina Carvalho. No perfil de Instagram, o intérprete confessou estar a viver o melhor período.

“Só para vos dizer que estou a passar a melhor fase da minha vida”, contou, num vídeo publicado no InstaStories, ao lado do irmão Mickael Carreira.

Depois de ter revelado que o bebé já estava em casa, David Carreira admitiu que esta semana passou a correr. “Esta semana passou a correr. Está a ser, sem dúvida, a melhor experiência que eu podia sentir”.

“É uma cena única que tenho guardado para mim e para a Carol [Carolina Carvalho]. Mas vim aqui para vos dizer obrigado pelas mensagens todas que têm mandado, pelo apoio todo”, rematou.

Até ao momento o casal ainda não revelou o nome do primeiro filho. David Carreira e Carolina Carvalho anunciaram publicamente o nascimento do bebé na sexta-feira passada, 27 de janeiro.