David Carreira impedido de dar concerto “por motivos de incumprimento contratual”

David Carreira foi impedido de dar um concerto na Costa do Marfim por ter sido cancelado devido a incumprimento contratual.

O artista viu o seu espetáculo em território africano cancelado por não existirem “condições mínimas” garantidas pela empresa que contratou o filho de Tony Carreira para atuar a 9 de setembro no Festival de Música Urbana de Anoumabo.

“Por motivos de incumprimento contratual e de não estarem reunidas as condições mínimas pela empresa que contratou o artista David Carreira para o concerto do dia 9 de setembro no festival FEMUA na Costa do Marfim, o concerto não se irá realizar”, partilhou a empresa Brainstorm.

No final da nota divulgada, a empresa e David Carreira pediram desculpa aos seguidores que estavam preparados para assistir ao espetáculo, prometendo “voltar o mais breve possível” à Costa do Marfim.