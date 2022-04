David Carreira faz declaração rara ao irmão Mickael

David Carreira fez uma declaração de amor rara a Mickael nas redes sociais. O cantor apanhou o seu irmão mais velho de surpresa, que fez questão de responder.

O intérprete surpreendeu o público, através do perfil da rede social Instagram, ao abrir o seu coração sobre o relacionamento que mantém com o primogénito da família Carreira.

“Nunca fomos do tipo de irmãos que estão sempre a trocar mensagens ao longo do dia um com o outro!” começou por explicar David Carreira na legenda de uma fotografia em que aparecem os dois abraçados na piscina.

“Às vezes até passamos temporadas sem nos vermos por termos os nossos compromissos do dia-a-dia mas, quando estamos juntos, voltamos a ser como duas crianças! E sabes que estarei sempre aqui para ti, OG!” acrescentou.

https://www.instagram.com/p/CBL2TjzHoDF/

Perante esta declaração ternurenta, que deixou os seguidores dos dois artistas rendidos, Mickael Carreira respondeu à letra.

“Ohhhh, não estava a espera deste post! É como dizes, apesar de não andarmos sempre juntos, quando estamos voltamos a ser aqueles dois putos de Dourdan City! És o meu maninho e sabes que estarei sempre aqui para ti, D! Gosto muito de ti”, afirmou.

Além de Mickael, David também tem uma irmã mais nova, Sara. Recorde-se que os três cantores são frutos do casamento terminado entre Tony Carreira e a empresária Fernanda Antunes.

