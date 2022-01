David Carreira junta-se ao elenco da novela “Rua das Flores”

David Carreira vai participar na nova novela da TVI “Rua das Flores”, escrita por Roberto Pereira, o mesmo autor de “Festa é Festa”.

“Rua das Flores”, a nova novela da TVI, tem um novo ator no elenco. A trama escrita por Roberto Pereira, o autor de “Festa é Festa”, que lidera os serões, vai contar com David Carreira, que se junta a nomes como Ana Bola, José Pedro Gomes ou Joaquim Monchique.

“A ‘Rua das Flores’ ganhou mais um habitante. David Carreira junta-se ao elenco do novo projeto”, informa a TVI.

“Nada me faz feliz do que conseguir conciliar a ficção com a música, e depois do ‘Bem me Quer’ estou de volta com um projeto que promete e muito! ‘Rua das Flores’ está quase a chegar. A TVI tem vindo a anunciar o elenco, comenta quem é que tu gostavas de ver ao meu lado neste projeto?” desafiou David Carreira nas redes sociais.

Segundo a estação já tinha adiantado aos jornalistas, o enredo passa-se numa rua de Lisboa na qual todas as habitantes têm nomes de flores.