David Carreira mostra nova imagem do filho em Cabo Verde

De férias em Cabo Verde com a namorada, Carolina Carvalho, o músico David Carreira partilhou uma nova imagem com o filho do casal.

Carolina Carvalho e David Carreira fugiram da chuva e do frio e rumaram para o calor de Cabo Verde. A atriz e o músico levaram o filho, Lucas, e têm-se divertido em família.

O cantor partilhou a mais recente imagem do filho, com o mar como pano de fundo, num momento de diversão a dois.

Recorde-se que, nas redes sociais, Carolina Carvalho deu que falar depois de ter publicado uma fotografia em topless.