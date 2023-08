David Carreira mostra novas fotos do filho: “Está tão crescido”

David Carreira partilhou nas redes sociais um novo álbum de fotografias deste mês de agosto. O artista surpreendeu os fãs com imagens do pequeno Lucas.

Sete meses. É a idade de Lucas, filho de David Carreira e Carolina Carvalho, que tem crescido aos olhos do público. O cantor é um pai babado e mostra esse seu lado várias vezes. Nas redes sociais, o músico partilhou um novo álbum de fotografias tiradas este mês de agosto.

Os fãs do artista ficaram surpreendidos com o desenvolvimento de Lucas, que mesmo crescendo a olhos vistos, parece cada vez maior.

“Agosto. Filho, quero ver-te sonhar, não tenhas medo de voar, o nosso amor é para sempre e para sempre será”, escreveu David Carreira.

Na sequência de imagens e vídeos, pode ver-se o cantor a brincar com o filho, Lucas com a avó, Fernanda Antunes, e David com a companheira, Carolina.

Na caixa de comentários, os seguidores deixaram clara a surpresa de ver Lucas tão crescido. “O Lucas já está tão crescido”, “O Lucas está tão grande, não sei lidar” e “Aproveitem-no muito bem, pois o tempo passa rápido demais” foram alguns dos comentários.