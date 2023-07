David Carreira mostra registos de fim de semana em família

O cantor David Carreira partilhou alguns momentos do final de semana passado em família, com o filho e a companheira.

Mais um final de semana terminado. No final do dia de ontem, domingo, dia 9 de julho, David Carreira mostrou como foi passado o seu fim de semana.

O artista esteve acompanhado da família, do filho e da companheira, Carolina Carvalho, e publicou nas redes sociais alguns registos do fim de semana.

No Instagram, partilhou um álbum de fotografias. Nos registos que ele mostrou veem-se fotos com o filho, Lucas, com Carolina de Carvalho, e alguns clipes do cantor a divertir-se.

“Fim de semana em família antes de voltar aos GiG’s”, escreveu na legenda do álbum de imagens.

David Carreira e Carolina de Carvalho foram tios, recentemente, e reagiram à notícia. Mickael Carreira, o filho mais velho de Tony Carreira, deu as boas-vindas ao seu segundo filho, Gabriel, com Laura Figueiredo.

Além disso, o casal marcou presença no NOS Alive 2023. Na noite de 6 de julho, David e Carolina estiveram em mais uma edição do festival.