David Carreira mostra-se orgulhoso de Carolina Carvalho

David Carreira demonstrou-se orgulhoso do trabalho que Carolina Carvalho fez com a nova coleção das duas marcas do casal.

Os intérpretes juntaram-se para lançar uma coleção inédita. Porém, devido à sobrecarga de trabalho com a novela e a gravação de novos temas, o artista não pôde ajudar no processo criativo.

Com o resultado final à vista, o filho de Tony Carreira não podia estar mais rendido à namorada.

“Só vim aqui para dizer que tenho muito orgulho nesta mulher! Foi ela que desenhou a nossa nova coleção, eu andava a mil em estúdio a gravar novos temas e com a novela. Ela desenhou muito melhor do que se fosse eu”, disse.

O casal esteve, no passado fim de semana, na Madeira a passear com Lourenço Ortigão, Kelly Bailey, Rita Pereira e Guillaume Lalung. Os atores partilharam alguns momentos desta aventura nas redes sociais.