David Carreira reage à foto publicada por Lourenço Ortigão: “Achas normal?”

David Carreira reagiu, esta segunda-feira, 28 de março, à fotografia publicada por Lourenço Ortigão em que os dois surgem ao lado das respetivas namoradas no aeroporto do México.

O filho de Tony Carreira não ficou contente com a escolha da fotografia por parte do ator e fez questão de o demonstrar. O artista ligou para o intérprete e deu-lhe uma reprimenda, tal como publicou no InstaStories, no Instagram.

“Achas normal?” começou por dizer o cantor na videochamada. “Tu viste o meu cabelo?” questionou, de seguida. Lourenço Ortigão perguntou se não estava “fixe” e o artista, entre gargalhadas, afirmou: “Está épico”.

Aquando da publicação do namorado de Kelly Bailey, David Carreira já tinha comentado a imagem a dizer que adorou o cabelo. “Adoro o meu cabelo aí”, escreveu o artista na secção de comentários.

O grupo de amigos esteve a passar férias no México no final do ano passado. Esta não foi a primeira vez que os quatro viajaram juntos. Lembre-se que já estiveram na Madeira.