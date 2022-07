David Carreira revela que Carolina Carvalho é a sua estilista: “Sabe vestir-me”

David Carreira revelou, esta sexta-feira de manhã, 15 de julho, que a namorada, Carolina Carvalho, é a sua estilista pessoal. “Sabe vestir-me”, afirmou.

O cantor, de 30 anos, esteve como convidado no programa das manhãs da TVI “Dois às 10”, com Cláudio Ramos. Durante a sua participação, o intérprete contou que já teve vários estilistas e a sua favorita é a companheira.

“É a minha estilista pessoal. Já experimentei milhões de estilistas, mas ela sabe vestir-me como eu gosto”, afirmou.

O artista e a atriz mantêm um relacionamento amoroso há quatro anos. Durante o concerto do filho de Tony Carreira no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, em junho, a namorada de David Carreira mostrou-se rendida.

“O que aconteceu foi um sonho e este é um ‘post’ sobre amor e orgulho. O David Carreira encheu o Palco Mundo do Rock in Rio e deu o melhor concerto que já vi”, escreveu, nas redes sociais.