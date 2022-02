David Carreira revela que teve um caso com a explicadora do irmão

David Carreira foi o convidado do “Café da Manhã”, da RFM, e acabou por fazer uma revelação. O cantor envolveu-se com a explicadora do irmão.

O artista, de 30 anos, marcou presença no programa para assinalar os seus dez anos de carreira e, numa conversa com Pedro Fernandes, Mariana Alvim, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos, acabou por confessar um caso amoroso antigo.

O intérprete revelou que por volta dos seus 18 anos teve um caso com a explicadora de Mickael Carreira, algo que caracterizou como “namorico com a explicadora que tinha poucos anos de diferença”. O filho de Tony Carreira explicou ainda que depois do sucedido acabou por contar a verdade ao irmão mais velho.