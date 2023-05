David Carreira sobre o parto do filho: “O Lucas estava com os batimentos a cair a pique”

Numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha, David Carreira confessou que o parto do filho Lucas ficou marcado por algumas “complicações”.

David Carreira foi pai de Lucas há quatro meses e agora, após quatro anos de interregno, regressou a estúdio para gravar o álbum “Oyto”.

O cantor esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta sexta-feira, 19 de maio, e fez algumas revelações sobre esta nova fase da vida, nomeadamente sobre o parto do pequeno Lucas.

“Houve algumas complicações. Basicamente, o Lucas estava com os batimentos a cair a pique… Mas graças à equipa correu tudo bem. Houve um susto, mas é engraçado porque naquele momento eu pensei ‘tenho que dar apoio à Carol’. Então comecei a mandar piadas no meio do parto só para relaxar”, explicou.

Lucas nasceu de cesariana e é fruto do relacionamento que David mantém com a atriz Carolina Carvalho.

O mais novo do clã Carreira revelou, ainda, o momento em que lhe “caiu a ficha” e apercebeu-se que nunca mais seriam só dois: “Foi quando saímos do hospital e eu estou a conduzir a 40 km/h, a passar as lombas devagar e é o sentir que é a primeira viagem em família. Naquele momento eu disse à Carol: ‘Tu tens noção que esta é a nossa primeira viagem em família?’. Ela começou a chorar e eu verti ali uma lágrima”.

Recorde-se que o casal não tem intenções de mostrar, para já, a cara do pequeno Lucas. “Achamos que devemos respeitar a privacidade do nosso filho. Há pequenos momentos que vamos partilhando nas redes sociais, mas não queremos mostrá-lo mesmo, nem falar muito sobre ele”, disse Carolina Carvalho, em entrevista à revista “Caras”.