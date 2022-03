David Carreira surge em fotografia divertida ao lado da sobrinha: “Tio maluco”

David Carreira é um tio orgulhoso da sua sobrinha Beatriz. Sempre nas gargalhadas e brincadeiras, o intérprete partilhou uma imagem divertida com a pequena.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a voz de “Anda Comigo” publicou, esta terça-feira, 30 de novembro, uma divertida imagem com a filha, de quatro anos, de Mickael Carreira e Laura Figueiredo.

O cantor aproveitou para revelar a forma como é tratado pela filha do irmão mais velho. “A Bia diz que sou o tio maluco”, lê-se na “selfie”, em que tio e sobrinha aparecem a fazer caretas.

A família Carreira prepara-se para, esta quarta-feira, 1 de dezembro, levar a cabo a “A Gala dos Sonhos”, da Associação Sara Carreira. Trata-se de um tributo à filha mais nova do clã Carreira, que perdeu a vida há cerca de um ano num acidente de viação.