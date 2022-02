David Carreira volta aos concertos em homenagem à irmã Sara

David Carreira está de volta aos concertos, no próximo dia 6 de fevereiro, para homenagear a irmã, Sara Carreira, que morreu num acidente de viação em dezembro.

O músico está de volta aos concertos, dois meses depois do trágico acidente da irmã, Sara Carreira, na A1, em Santarém. A atuação, no canal de YouTube de David Carreira, a 6 de fevereiro, vai homenagear a artista desaparecida em dezembro e ao lado do cantor vão estar músicos como David Piçarra ou Ana Moura, uma das cantoras preferidas da filha de Tony Carreira.

“O David e o Mickael juntaram uma série de pessoas que são próximas deles e vamos fazer uma homenagem à nossa querida Sara”, referiu Diogo Piçarra, em declarações à RTP1.

“Vou cantar músicas minhas, mas também haverá alguns duetos improváveis”, prometeu ainda Diogo Piçarra.