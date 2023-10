David e Mickael Carreira têm concerto na Suíça cancelado

Os filhos de Tony Carreira, David e Mickael, tinham concerto marcado para novembro, na Suíça. Contudo o espetáculo, foi cancelado.

Os irmãos Mickael e David Carreira tinham um concerto marcado para dia 11 de novembro na Suíça, na comuna de Payerne. Contudo, o espetáculo foi cancelado. A informação foi avançada pela agência Brainstorm através das redes sociais.

“A Brainstorm vem por este meio informar que o concerto dos artistas Mickael Carreira e David Carreira, agendado para o dia 11 de novembro, em Payerne, na Suíça, foi cancelado”, pode ler-se.

“O cancelamento do espetáculo deve-se a motivos exclusivamente imputáveis ao promotor do espetáculo e são totalmente alheios aos artistas e à Brainstorm”, explica a promotora dos dois artistas.

“Todas as questões relativas a reembolso de bilhetes devem ser vistas diretamente com o promotor – Star Soul Events ou no local onde tenha adquirido o seu bilhete. Agradecemos a compreensão e esperamos regressar à Suíça brevemente”.